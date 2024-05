Sinner, la valigia di Cahill e la speranza per Parigi. Ma al Roland Garros può diventare numero 1 anche senza giocare

Un borsone, un trolley, un paio di scarpe, due racchette e... una volpe. La foto pubblicata da Darren Cahill ha fatto subito mandato il tilt in Sinnerometro, quell'indice che tra i tifosi misura l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Se il fatto che il super coach lo stia raggiungendo a Torino, dove il campione altoatesino resterà alcuni giorni in più rispetto al programma iniziale, sia un segnale in vista del Roland Garros, sarà solo il tempo (e gli esami) a dirlo. Le speranze, in realtà, al momento sembrano poche. Arrivare a giocare uno Slam, con partite magari su cinque set, con così pochi giorni di allenamento vero tra le gambe, potrebbe essere controproducente per Sinner, che però a Parigi vorrebbe andare.