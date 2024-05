Zverev: età, ranking Atp, il diabete e le accuse di violenza dalla ex. Chi è il tedesco agli Internazionali di Roma

Nella seconda settimana degli Internazionali di Roma uno dei protagonisti è Alexander Zverev che questa sera sfiderà l'americano Fritz nei quarti di finale del torneo del Foro Italico. Il tennista tedesco ha battuto l'azzurro Darderi nel terzo turno e successivamente Nuno Borges negli ottavi, entrambi in due set. In precedenza aveva superato anche l'australiano Vukic e fino ad ora non ha mai concesso un set nel torneo della Capitale.

Zverev-Fritz, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale degli Internazionali di Roma