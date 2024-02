Rennes-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Una vittoria sicura, un vantaggio abbastanza largo, ma non è ancora finita. Il Milan domani è impegnato nella gara di ritorno contro il Rennes in Europa League dopo il 3-0 dell'andata. Stefano Pioli ha parlato alla vigilia ai canali societari in cui ha messo in guardia sia i suoi giocatori che i tifosi. «Stanno bene e cercheranno di rimontare», così il tecnico ha richiamato all'attenzione prima di avvertire gli avversari: «Noi siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno».

