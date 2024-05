Coppa Italia, quanto guadagna la vincitrice? Quanto possono incassare dalla finale Atalanta e Juventus

La finale di Coppa Italia è alle porte e Atalanta e Juventus sono pronte per affrontarsi nell'ultimo atto della competizione. Vincere garantisce alle due squadre un posto nella prossima edizione di Europa League in caso non si siano già assicurate un posto nelle competizioni Uefa tramite la classifica. Oltre a questo, però, ci sono anche i diritti televisivi pronti a entrare nelle casse dei due club che approdano anche nella Supercoppa italiana. Il torneo si disputerà con il nuovo format delle Final Four che lo scorso anno ha visto sfidarsi Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina.

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia

La Coppa Italia è spesso una competizione che viene sottovalutata dai club che però possono riuscire a mettere le mani su dei premi sostanziosi. Arrivare alle semifinali permette alle quattro squadre qualificate di incassare circa 3 milioni. Questa cifra, poi, si raddoppia in caso di approdo in finale. L'Inter, che ha vinto la scorsa edizione, ha guadagnato 4,5 milioni di euro per il successo, mentre la Fiorentina 2. Per i nerazzurri, il premio totale per la vittoria è stato di circa 7 milioni di euro. A questo va poi sommata la quota degli incassi dei ricavi da ticketing della sfida dell'Olimpico, spartiti tra club e Lega.