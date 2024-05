Wolfgang Rieke, il camionista coinvolto nella morte di Davide Rebellin ricoverato per ictus

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che investì e uccise il ciclista Davide Rebellin, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cà Foncello di Treviso a causa di un ictus ischemico che lo ha colpito ieri sera. Oggi era prevista la prima udienza del processo per la morte del campione di ciclismo presso il tribunale di Vicenza. I legali di Rieke hanno presentato una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, che verrà esaminata nel pomeriggio.