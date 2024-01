Probabili formazioni Serie A, da Lazio-Napoli a Fiorentina-Inter: i titolari e le scelte per la prossima giornata

Un'altra giornata di Serie A è ormai alle porte con Cagliari-Torino che aprono la 22ª giornata di campionato nell'anticipo del venerdì sera. In questo turno ci sono tre partite molto interessanti da seguire come ad esempio Lazio-Napoli. Le due squadre si affrontano dopo essere state a Riad per la Supercppa, così come hanno fatto Fiorentina e Inter. Anche questi due club hanno giocato in Arabia Saudita e cercheranno di fare punti. Infine, Milan e Bologna si sfidano con i rossoneri che vogliono mantenere la terza posizione, mente il Bologna vuole interrompere la caduta. Ecco le probabili formazioni di Serie A per la 22ª giornata.

