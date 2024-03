Podolski, dalla vittoria del Mondiale all'Arsenal passando per l'Inter: ora guadagna grazie al kebab

Dalla vittoria del Mondiale all'Inter, passando per l'Arsenal e il Vissel Kobe per poi concludere con i kebab. La carriera di Lukas Podolski non è stata delle più memorabili, nonostante il trionfo con la Germania nel 2014 nel Mondiale in Brasile, ma sono questi ultimi anni a far parlare di lui. L'ex attaccante esterno tedesco, infatti, negli ultimi anni sta guadagnando milioni su milioni grazie ai suoi ristoranti in cui vende la tipica pietanza turca.

