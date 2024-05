Nadal-Hurkacz: quando giocano, orario e dove vedere in tv e streaming il secondo turno degli Internazionali di tennis

Rafa Nadal ha acceso il Foro Italico, vincendo in tre set contro il belga Bergs (4-6, 6-3, 6-4) e dando segnali di miglioramento a livello fisico. Il tennista spagnolo è all'ultimo ballo romano e vuole provare ad andare avanti, dopo le precedenti apparizioni a Barcellona prima e a Madrid poi nel Masters 1000. Il maiorchino ha vinto in rimonta, dopo che nel primo set aveva concesso diversi punti facili all'avversario. Nadal accede al secondo turno degli Internazionali di Roma dove sfiderà il polacco classe '97 Hubert Hurkacz che entrerà direttamente al secondo turno.

Down but NOT OUT 🤯@RafaelNadal picks himself up from the clay to win the point!!!@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/ld3bdhrlBY