Tiago Djalò, chi è: altezza, età, fidanzata, ruolo. Tutto sul portoghese che piace a Inter e Juventus

In questi primi giorni di calciomercato, l'Inter e la Juventus stanno dando vita a un testa a testa serrato per migliorare il proprio reparto arretrato. Nel mirino dei due club c'è Tiago Djalò, in scadenza con il Lille a giugno, rappresenta un'occasione da non lasciarsi scappare. Giovane, eseperto e con un passato al Milan, ha un cartellino che costa poco a causa della possibilità di liberarsi a zero tra pochi mesi. Per questo i francesi sono in attesa dell'offerta giusta, con Giuntoli che vuole superare Marotta.

