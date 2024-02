Lazio-Bayern Monaco: orario, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Torna la Champions League e per la Lazio è il momento di affrontare la corazzata del Bayern Monaco. I biancocelesti scenderanno in campo mercoledì 14 febbraio all'Olimpico nell'andata degli ottavi di finale, per provare l'impresa e prendersi un piccolo vantaggio sfruttando il fattore campo. Sarà anche il duello a distanza tra due bomber, Ciro Immobile e Harry Kane.

Lazio-Bayern Monaco, Immobile e Kane: una notte da bomber