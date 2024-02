Juventus-Udinese: orario, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

La Juventus scende in campo questa sera nel monday night che chiude la 24a giornata di Serie A contro l'Udinese. Massimiliano Allegri deve cercare di rispondere alla vittoria dell'Inter ma è costretto a fare a meno di Danilo e Vlahovic, out per problemi fisici. Insieme a Chiesa dovrebbe partire Milik dal 1', con Yildiz pronto a subentrare, Dall'altra parte la squadra di Cioffi che non trova la vittoria in campionato da 5 giornate.

Juventus-Udinese: i tifosi friulani assenti alla trasferta, la nota ufficiale

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.