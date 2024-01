Dean Huijsen, chi è il difensore che la Roma vuole soffiare al Frosinone: caratteristiche, età e ruolo

Promesso sposo al Frosinone, ma questo matrimonio non s'ha da fare. A fare da Don Rodrigo è la Roma che, in questi primi giorni di calciomercato invernale, si è messa di traverso nell'affare che porta Dean Huijsen in Ciociaria. Il calciatore olandese è nel mirino del club del basso Lazio da diverse settimane e sembrava che l'accordo fosse a un passo, tanto che la Juventus aveva dato la sua parola. Tiago Pinto però si è messo di traverso e ha fatto passi avanti per il classe 2005 che, appena ha saputo dell'interesse dei giallorossi, ha cambiato idea sul trasferimento alla corte di Di Francesco. La domanda che molti tifosi si stanno facendo è chi è Dean Huijsen?

