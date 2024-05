Roma, da Kumbulla a Solbakken fino a Belotti: tutti i prestiti che rientreranno a Trigoria in estate

C’è una squadra da rifondare, ma ci sono anche dei giocatori andati nel dimenticatoio da piazzare. Si tratta di tutti i prestiti secchi o con diritto di riscatto in giro per l’Italia e l’Europa. Calciatori bocciati dal precedente tecnico che hanno trovato sistemazione altrove e adesso proveranno a guadagnarsi la fiducia di De Rossi. Ma sarà quasi impossibile che Daniele acconsenta a tenerli e allora il nuovo direttore sportivo dovrà riuscire nell’impresa di smistarli. Tra loro c’è Kumbulla in prestito al Sassuolo fino al 30 giugno, ma pure Solbakken che è in Giappone all’Arawa Red Diamonds dopo una prima parte della stagione all’Olympiakos. L’attaccante acquistato da Tiago Pinto a gennaio 2023 ha un problema al ginocchio e non ha mai giocato in campionato.

Un’operazione che si è rivelata un disastro totale. Come quella di Shomurodov, adesso al Cagliari in prestito oneroso ma che a fine stagione tornerà a Trigoria perché i sardi non hanno la minima intenzione di spendere 9 milioni per il riscatto. Forse qualcosa in meno, ma bisognerà intavolare una trattativa. Potrebbe non tornare, invece, Belotti in prestito secco alla Fiorentina dove ha segnato 1 gol e realizzato un assist. Se i viola fossero convinti dalle sue prestazioni, allora cercheranno un modo per assicurarselo anche la prossima stagione, altrimenti De Rossi lo attende a Trigoria. Infine, si rivedrà anche Darboe fini alla Sampdoria a titolo temporaneo.