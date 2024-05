Gasperini: la moglie Cristina, i due figli e i genitori (che lavoro facevano). Chi sono e le umili origini

L'Atalanta sembra sempre più un'orchestra perfetta e il direttore è naturalmente Gian Piero Gasperini, l'allenatore capace di portare la Dea per la prima volta nella sua storia a giocarsi una finale europea e che di anno in anno ha creato valore, rendendo il club bergamasco un modello per tante squadre italiane ed europee. La Dea sfiderà il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League e mercoledì se la vedrà con la Juventus nell'ultimo atto della Coppa Italia. L'Atalanta potrebbe chiudere la stagione con due trofei in bacheca e la firma di Gasperini è sempre più indelebile.

Gasperini, lo stipendio e la percentuale sulle plusvalenze. «È l'allenatore che ha guadagnato di più». Ecco quanto