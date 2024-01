Lukaku meglio di Mbappè e Haaland: è il miglior cannoniere internazionale del 2023

Romelu Lukaku è meglio di Kilyan Mbappé ed Erling Haaland. A dirlo non sono i tifosi della Roma o i fedelissimi dell'attaccante belga, ma è la Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio (Iffhs). Secondo l'istituto, il numero 90 giallorosso è il miglior cannoniere internazionale grazie ai gol in Champions e in Europa League con Inter e Roma, oltre che alle reti con il Belgio.

Lukaku, 22 gol nelle competizioni internazionali

Il bottino della punta di Mourinho è di 22 reti, mentre quelle di Mbappé e Haaland è minore. L'attaccante del Manchester City, infatti, ha raggiunto quota 18 con la Norvegia e con le reti nelle competizioni internazionali, mentre Mehdi Taremi - che piaceva a Inter e Milan - a 14. Il talento del Paris Saint-Germain, invece, è a quota 13 insieme a Cristiano Ronaldo e Harry Kane.

