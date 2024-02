Tutto esaurito allo Stadio Olimpico per la Roma che affronta il Feyenoord nella gara di ritorno dei play off di Europa League. I giallorossi hanno incontrato per l terzo anno di fila nelle coppe europee gli olandesi con cui hanno pareggiato 1-1 all'andata. Il futuro si decide in questa partita.

Roma-Feyenoord, tifosi olandesi nella Capitale nonostante il divieto. Allerta massima per prevenire scontri