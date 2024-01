De Rossi, come giocherà la Roma? Provata la difesa a 4: ecco le simulazioni di formazione per il Verona

La sorpresa più grande sarebbe il recupero di Chris Smalling. Durante il discorso di Daniele De Rossi alla squadra, c’era anche lui ad ascoltare. È ancora un calciatore della Roma nonostante sia in infermeria da quattro mesi e mezzo per infortunio. Un tempo che si avvicina a quello di un recupero per una lesione del legamento crociato. Magari il nuovo tecnico riuscirà a rivitalizzarlo e schierarlo in una difesa a quattro. Perché probabilmente è questo l’obiettivo, provare a ridare alla squadra una propulsione offensiva con un uomo in più tra centrocampo e attacco. Idee che De Rossi in queste ore sta mettendo insieme, ha pianificato un confronto con ogni calciatore per capire quali sono i timori tattici della squadra.

