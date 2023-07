Golf, Laporta vince il ​German Challenge e l'Italia stabilisce un record

Aspettando la Ryder Cup, in programma a fine settembre a Roma, il golf continua a colorarsi di azzurro. Francesco Laporta ha vinto il ​Big Green Egg German Challenge, contribuendo a un nuovo record per l'Italia del golf. Nella storia del Challenge Tour è infatti la prima volta che gli atleti azzurri riescono a conquistare cinque titoli in una stagione. Il successo di Laporta si aggiunge a quelli di Matteo Manassero (Copenhagen Challenge, Italian Challenge Open), Andrea Pavan (D+D Real Czech Challenge) e di Lorenzo Scalise (Kaskada Golf Challenge).

Soddisfatto, ovviamente, il presidente FIG Franco Chimenti: «Nessuno come l’Italia sul Challenge Tour 2023.

Con quella di Francesco Laporta in Germania festeggiamo la quinta vittoria stagionale su questo circuito. Straripanti, non c’è altro aggettivo per definire le performance degli azzurri sul Challenge Tour. Sono risultati importantissimi, che arrivano a -68 giorni dal via della Ryder Cup di Roma. Nel 2024, sul DP World Tour, il massimo circuito continentale, torneremo a schierare tutti i nostri migliori giocatori. E’ il frutto di un lavoro che parte da lontano e che, finalmente, sta dando i suoi risultati».