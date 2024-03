Italia-Ecuador: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Italia di Luciano Spalletti torna in campo per la seconda amichevole negli Stati Uniti. Dopo il successo per 2-1 sul Venezuela, questa sera gli azzurri sfidano l'Ecuador in un altro test propedeutico all'Europeo estivo. Raspadori partirà dal primo minuto nel ruolo di centravanti. Spazio anche ad altri giocatori che nella prima amichevole hanno avuto meno spazio. Vicario tra i pali, Bastoni e Bellanova verso una maglia da titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA