Vivo Azzurro Tv, il nuovo canale OTT della Figc: la presentazione il 14 maggio a Roma

La FIGC lancia la piattaforma digitale "Vivo Azzurro TV" per promuovere contenuti inediti delle Nazionali italiane di calcio. Il nuovo canale OTT verrà presentato martedì 14 maggio alle ore 11 presso la Lanterna di Fuksas a Roma (Via Tomacelli, 157).

Il nuovo canale OTT della FIGC

Una piattaforma che avrà al suo interno un'ampia serie di approfondimenti dedicati al calcio giovanile, ai progetti sociali, all’attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri, alla formazione tecnica e all’educazione sportiva. Alla presentazione del nuovo canale OTT della FIGC saranno presenti il presidente federale Gabriele Gravina, i Ct delle Nazionali maschile e femminile, Luciano Spalletti e Andrea Soncin, e il campione del mondo di Spagna ’82 Marco Tardelli.

Accrediti per i media: le operazioni di accreditamento per assistere all’evento sono aperte in via esclusiva sul sistema elettronico on-line (https://figc.getyourevent.online/). È possibile formulare la richiesta di accredito dopo aver provveduto alla necessaria registrazione sul portale entro le ore 17 di lunedì 13 maggio.