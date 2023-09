​Italia, Immobile: «La fascia da capitano un sogno che si avvera. L'Arabia? Volevo restare alla Lazio»

L'Italia si stringe intorno al suo nuovo capitano. Ciro Immobile, che già indossa la fascia nella Lazio, esordirà nel suo nuovo ruolo domani a Skopje, dove gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord: «Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. Ora si è realizzato cerco di tenermi stretto questo posto con l'aiuto dei compagni, perché è grazie anche a loro che ho avuto questa nomina, hanno visto in me quello che posso dare quindi sono molto felice» ha raccontato a Radio Rai.

Italia, prime tegole per Spalletti: si fermano Chiesa e Pellegrini, scalpita Zaccagni

Non è stata un'estate semplice per Immobile, che ha dovuto resistere alle lusinghe dell'Arabia Saudita, pronto a coprirlo d'oro per convincerlo a lasciare la Lazio: «Io ho sempre voluto restare, per continuare a vivere determinate emozioni con la maglia azzurra, per poter dimostrare di essere ancora in grado di dare tanto e con l'Europeo davanti bisogna farlo subito».

La sfida alla Macedonia del Nord è un tuffo in un passato doloroso, che poco più di un anno fa è costato il Mondiale in Qatar agli azzurri: «Quella è stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia carriera. Anche più di quella con la Svezia, perché venivamo da un momento bellissimo e da forti gioie e emozioni condivise tutte insieme e probabilmente quello ci ha spezzato un pò le gambe, perché sicuramente non ce l'aspettavamo. Eravamo troppo frenetici troppo vogliosi di raggiungere subito il risultato e questo purtroppo non ha pagato».

Inevitabile una battuta sul nuovo ct dell'Italia, Luciano Spalletti: «Il suo modo di approcciare con la squadra e col singolo giocatore, il suo modo di comunicare tutte le sue sensazioni e di allenare la Nazionale, noi l'abbiamo seguito dall'inizio alla fine, quindi sono convinto che faremo un percorso bellissimo e domani sarà solo l'inizio». A Skopje gli azzurri sono attesi da un terreno di gioco in pessime condizioni: «Lo sappiamo, il mister ce ne ha parlato. Ci sono arrivate delle immagini che lo dimostrano, però faremo il possibile per superare anche questa difficoltà».