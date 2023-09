Italia, prime tegole per Spalletti: si fermano Chiesa e Pellegrini, scalpita Zaccagni

Prima tegola per Luciano Spalletti da ct della Nazionale. L'ex tecnico del Napoli esordirà sulla panchina azzurra sabato 9 settembre contro la Macedonia del Nord (fischio d'inizio alle 20.45) e dovrà già rinunciare a un titolare. Nell'allenamento di oggi si è fermato infatti Federico Chiesa, che ha riportato un fastidio all'adduttore e si attendono gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Lo juventino non sarà convocato per la sfida di Skopje proprio come Lorenzo Pellegrini, vittima di un risentimento muscolare. Entrambi rientreranno nei rispettivi club per sottoporsi alle cure del caso.

In avanti potrebbe esserci quindi Mattia Zaccagni, tornato in azzurro dopo i dissidi con Mancini e pronto ad agire sulla destra accanto a Ciro Immobile, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Raspadori al centro dell'attacco.

A completare il terzetto dovrebbe esserci uno dei fedelissimi di Spalletti nei due anni di Napoli, Matteo Politano. Nessun dubbio in porta dove ci sarà Donnarumma e davanti a lui i centrali dovrebbero essere Mancini e Bastoni, con Di Lorenzo e Dimarco a completare la linea a quattro. A centrocampo spazio a Cristante in regia con Barella e Tonali ai suoi lati.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. All. Spalletti