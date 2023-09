Alberto Bollini, nuova avventura dopo le dimissioni di Mancini: sarà ct dell'Italia Under 20

Alberto Bollini torna in panchina. Il tecnico che ha riportato l'Italia Under 19 sul tetto d'Europa dopo vent'anni, riparte domani (giovedì 7 settembre) nella nuova veste di guida della Nazionale Under 20 che comincia l'Elite League in Germania. Sono impegnati con gli azzurri anche i tedeschi, Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. Appuntamento alle ore 17 all’Auf Dem Wurplatz di Berlino, per poi affrontare lunedì prossimo 11 settembre la Repubblica Ceca al Kvapilova Stadium di Tabor, sempre alle 17. Dopo il trionfo continentale, Bollini era stato ufficializzato come vice di Roberto Mancini. Ma le dimissioni del commissario tecnico hanno cambiato lo scenario perché Luciano Spalletti ha portato il suo staff e la Federcalcio ha deciso di dare a Bollini l'Under 20 inizialmente affidata ad Attilio Lombardo.

Ritrova quindi il gruppo dei classe 2004 con 23 ragazzi convocati, tra i quali anche qualche 2003 e la novità Lucas Roman, attaccante del Barcellona, che da Grassobbio, in provincia di Bergamo dove si sono radunati domenica scorsa, hanno raggiunto ieri la Germania.

Con Bollini ci sono il capo delegazione Evaristo Beccalossi, l'assistente tecnico Marco Scarpa e il resto dello staff. L'Elite League proseguirà poi il 13 ottobre con la Polonia, il 16 novembre contro l'Inghilterra, il 21 novembre con il Portogallo, il 21 marzo 2024 contro la Romania e il 25 marzo con la Norvegia.

Nella sfida di domani contro i tedeschi è saltato il derby personale di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004, nativo di Cagliari e cresciuto in Umbria a Gubbio, figlio di Emanuele Tresoldi già terzino sinistro in Serie A nell'Atalanta di Mondonico. Tresoldi junior, che ha il doppio passaporto e vive dal 2017 in Germania dove la famiglia si è trasferita per lavoro, gioca in Bundesliga 2 (serie B) con l'Hannover 96 ed è stato convocato dapprima con l'Under 20 e poi all'ultimo momento con l'Under 21 allenata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo, 44 anni, in carica da fine settembre 2021, già vice di Stefan Kuntz diventato commissario tecnico della Turchia, e trascorsi da giocatore con Hansa Rostock, Monaco 1860 e Bayern Monaco dove ha cominciato la trafila in panchina dalle giovanili del club bavarese per poi passare nello staff federale. Il ragazzo, che viene monitorato dagli osservatori del Club Italia, è nel gruppo che domani alle 18.15 affronterà in amichevole l’Ucraina a Saarbrücken per poi avere l'impegno con le qualificazioni europee martedì prossimo 12 settembre alle 19 contro il Kosovo a Pristina. Tresoldi arriva in Under 21 dopo il gol e l’assist domenica scorsa nella partita vinta 3-1 dall’Hannover 96 in trasferta con il Greuther Fürth.