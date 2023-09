Italia, doppia amichevole per l'Under 19. Corradi: «Essere campioni d'Europa è una responsabilità»

Non solo la Nazionale maggiore. A Prato torna in campo anche l'Italia Under 19, che disputerà due amichevoli contro Irlanda del Nord e Olanda, in programma rispettivamente il 7 e l'11 settembre, con fischio d'inizio alle 16.30. I ragazzi di Bernardo Corradi, che quest'anno difenderanno il titolo di campioni d'Europa conquistato a luglio a Malta, sono stati presentati in una conferenza stampa che si è svolta al Salone Consiliare del Palazzo Comunale di Prato.

«Prima di tutto ci tengo a ringraziare Prato e tutti coloro che si sono prodigati per metterci nelle migliori condizioni di lavorare», ha detto Corradi, «ho avuto la fortuna di vestire la maglia della Nazionale da calciatore e capisco l'emozione che questi ragazzi stanno provando nel vedere quanto entusiasmo c'è in giro per l'Italia nel vedere la maglia azzurra.

Abbiamo da poco intrapreso un nuovo percorso con l'Under 19: essere campioni d'Europa è una responsabilità, perché dobbiamo essere all'altezza del gruppo che ci ha preceduto e che ha raggiunto il risultato». Ecco l'elenco dei convocati.

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Stefano Turco (Juventus)

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Marco Longoni (Torino), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Niccolò Franzoni (Torino), Matteo Spinaccé (Inter)