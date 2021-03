Moto Gp, Morbidelli domina le prove libere a Losail davanti a Espargaro e Miller. Rossi 9°

Partenza da 10 e lode per Franco Morbidelli: l'italo-brasiliano, in sella alla sua Yamaha Petronas, ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della MotoGp sul circuito di Losail, per il Gp del Qatar. Morbidelli ha chiuso con il tempo di 1.54.921, precedendo l'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (+0.016) e la Ducati di Jack Miller (+0.242). Quinto tempo per il campione del mondo in sella alla Suzuki, Joan Mir (+0.334). Mentre chiude 9° Valentino Rossi, a bordo dell'altra Yamaha Petronas (+0.498). Nel pomeriggio segue il secondo turno alle 18. In Moto2 Bezzecchi - del team Sky VR46 - è il leader delle FP1, mentre Acosta è il più veloce in Moto3.

APPROFONDIMENTI IL MOTO MONDIALE Danilo Petrucci ripartedal suo decimo mondiale:«Mi sento... MOTO GP Moto Gp, Franco Morbidelli: «In Qatar sarà dura ma... SITO-MOTORI MotoGP, il trionfo della Ducati di Dovizioso in Qatar L'IMPATTO Gp d'Austria: weekend di paura in pista: due incidenti choc nel...

mondiale parte senza Marquez: «Non torno in Qatar. Il braccio fa progressi, ma non c’è il via libera dei medici»

Franco Morbidelli menjadi yang tercepat di FP1 MotoGP Qatar 2021, sementara 4 pembalap sempat terjatuh. #Morbidelli https://t.co/BuNEYvBDKx — JPNN.com (@jpnncom) March 26, 2021

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA