Moto Gp, Franco Morbidelli: «In Qatar sarà dura ma vogliamo essere tra i primi. Sono motivato»

Tutto pronto per il motomondiale: Franco Morbidelli non vede l'ora di tornare a correre. Alla vigilia delle prove libere per il Gp del Qatar, Morbidelli ha parlato delle sue aspettative per la nuova stagione: «A dire il vero non so quanto questa stagione possa essere "normale" rispetto alla scorsa, anche se lo spero con tutto il cuore. Arriviamo da uno stop invernale lungo, ma mi sento bene sulla moto e con il team, quindi ho tanta voglia, tanta energia e c'è tanto entusiasmo per tornare in sella», così il pilota romano.

La dichiarazione

«Mi sento bene - ha aggiunto - ho avuto un inverno super, con ottimi test ed una preparazione adeguata -prosegue il pilota della Yamaha Petronas - In tanti dicono che sono uno dei favoriti ma ci sono tanti "ma". Voglio essere tra i primi ma non sarà facile, ci sono tanti piloti veloci. Serve coraggio e dedizione per essere costanti e per stare sempre davanti. Quella di quest'anno è una bella pressione, ma diversa rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso era più difficile, più pesante. La pressione di quest'anno è motivante perché è dovuta ai buoni risultati ottenuti e quindi in molti si aspettano tanto da me».

I rapporti col team

Poi, Morbidelli ha speso anche due parole su Ramon Forcada, il suo capo tecnico: «Mi dà la cosa più importante - ha dichiarato - una competenza tecnica incredibile. Avere a che fare con una persona come Ramon implica un sacco di cose che mi piacciono, mi piace avere a che fare con persone più mature ed esperte di me e lui lo è. Cercherò di imparare il più possibile per tutto il tempo che passerò con lui», così Franco Morbidelli.

