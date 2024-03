MotoGp Portogallo: dove vederlo, orario e data di prove libere, qualifiche e gara a Portimao

La Moto Gp torna in pista nel fine settimana con il Gran Premio del Portogallo che si tiene a Portimao. Dopo la gara del Qatar, in cui Pecco Bagnaia ha conquistato il primo posto dopo una corsa sempre al comando. Non hanno potuto niente gli inseguitori che, invece, hanno perso sempre più terreno verso gli ultimi giri. Ora le due ruote scendono in pista nel paese lusitano, dove l'italiano di Torino cercherà di ripetere il successo del primo Gran Premio per allungare ancora in una classifica che è agli inizi.

MotoGP Qatar, Bagnaia vince il primo Gran Premio della stagione: alle sue spalle Binder e Martin

Quando c'è il Gp di Portogallo

Il Grand Prix di MotoGp in Portogallo c'è domenica 24 marzo, con il programma che però comincia durante la settimana con le prove libere.

Venerdì i piloti potranno scendere in pista e testare il circuito dove svolgeranno le qualifiche sabato nel primo pomeriggio poco prima della Sprint Race.

Dove vedere il Gp di Portimao

Il Gran premio di Portimao in Portogallo di MotoGp è disponibile in diretta televisiva su Sky, ai canali Sky Sport e Sky Sport Moto Gp. È possibile assistere alla corsa anche in chiaro, ma in differita su Tv8. Inoltre, è possibile vedere la gara in diretta streaming su Sky Go e Now.

Il programma e l'orario di Portimao

Venerdì 22 marzo

Ore 9:55 - Moto3 FP1

Ore 10:45 - Moto2 FP1

Ore 11:40 - MotoGP FP1

Ore 14:15 - Moto3 FP2

Ore 15:00 - Moto2 FP2

Ore 15:55 - MotoGP Pre qualifiche

Sabato 23 marzo

Ore 9:35 - Moto3 FP3

Ore 10:20 - Moto2 FP3

Ore 11:05 - MotoGP FP3

Ore 11:45 - MotoGP Qualifiche

Ore 13:10 - MotoE Gara 1

Ore 13:45 - Moto3 Qualifiche

Ore 14:40 - Moto2 Qualifiche

Ore 15:55 - Sprint Race MotoGP

Ore 17:45 - MotoE Gara 2

Domenica 24 marzo

Ore 10:40 - MotoGP Warm up

Ore 12:00 - Moto3 Gara

Ore 13:15 - Moto2 Gara

Ore 15:00 - MotoGP Gara

TV8 (in chiaro e in differita)

Sabato 23 marzo - diretta

Ore 11:45 - MotoGP Qualifiche

Ore 13:45 - Moto3 Qualifiche

Ore 14:40 - Moto2 Qualifiche

Ore 15:55 - Sprint Race MotoGP

Domenica 24 marzo - differita

Ore 14:05 - Moto3 Gara

Ore 15:20 - Moto2 Gara

Ore 17:05 - MotoGP Gara