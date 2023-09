Moto Gp, maxi caduta in partenza: paura per Bagnaia, travolto da un'altra moto. Ambulanza in pista

Moto Gp, maxi caduta in partenza: paura per Pecco Bagnaia, colpito da un'altra moto. Due brutti incidenti in pochi secondi al via del Gp di Catalunya. Prima una scivolata che ha coinvolto diversi piloti, poi il campione del mondo ha perso il contro della sua Ducati ed è stato travolto da una Ktm che gli è passata sopra la gamba destra. Bagnaia è rimasto a terra dolorante. Immediato l'intervento dell'ambulanza che lo sta portando al centro medico. Sofferente anche Marco Bezzecchi.

