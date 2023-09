Domizia Castagnini, chi è la fidanzata di Bagnaia in lacrime dopo l'incidente nel Gp di Catalunya

Domenica 3 Settembre 2023, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 14:43

Domizia Castagnini è la fidanzata di Francesco "Pecco" Bagnaia. Oltre ad avere un grande seguito social, è stata vista sotto al podio a Valencia nel momento clou della sua vittoria, lo scorso anno, nel campionato MotoGP. Con il cuore in gola aveva atteso l'arrivo di Pecco, condividendo con lui un momento di gioia travolgente. La storia d'amore tra Domizia e Pecco ha radici profonde.

Domizia è una fashion buyer di successo e gode di una considerevole popolarità sui social media. Originaria di Chivasso, lo stesso paese in provincia di Torino dove è cresciuto Bagnaia, ha condiviso in quei luoghi l'amore con Bagnaia. Nonostante le sfide di una vita condizionata dai continui viaggi di Bagnaia nel mondo delle corse, la loro relazione è solida e duratura. Dal 2019 vivono insieme a Pesaro, città legata particolarmente al mondo delle corse (in questa zona è cresciuto Valentino Rossi). In un'intervista a "GpOne", Domizia aveva sottolineato che la vittoria del campionato MotoGP di Bagnaia «non cambierà nulla nella nostra vita, poiché siamo felici nella nostra quotidianità a Pesaro». Oltre al loro amore, condividono anche il loro affetto per il loro cagnolino di nome Turbo. La loro storia è una testimonianza della forza dei legami e della passione che li unisce nonostante le sfide della vita da sportivo di alto livello.

Domizia Castagnini, la fidanzata di Francesco 'Pecco' Bagnaia

Nata nel 1993 a Chivasso, Domizia Castagnini è una figura che ha catturato l'attenzione dei media non solo come fidanzata di Francesco Bagnaia, ma anche come una donna intraprendente nel mondo della moda. Con i suoi 29 anni, Domizia ha dimostrato di avere molto da offrire al di là del glamour delle passerelle. Domizia Castagnini è infatti una professionista. Come fashion buyer, è responsabile dell'acquisto di capi d'abbigliamento di prestigiose maison. Su Instagram, Domizia Castagnini ha guadagnato una notevole popolarità con oltre 50.000 seguaci che apprezzano i suoi contenuti sulla piattaforma.