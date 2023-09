MotoGp, incidente Bagnaia: il pilota è cosciente

Durante il Gran Premio di Catalogna della classe MotoGP, si è verificato un incidente a catena al via che ha coinvolto il campione del mondo Francesco Bagnaia. Dopo le prime curve, Bagnaia ha perso il controllo della sua moto causando una spettacolare caduta in cui è stato coinvolto. La situazione è peggiorata quando altre moto sono entrate in collisione con lui. La gara è stata interrotta e Bagnaia è stato trasportato in ambulanza al centro medico del circuito spagnolo. Come riportano le agenzie e i giornalisti presenti sul posto "il pilota della Ducati è stato subito soccorso, è stato portato via in ambulanza al centro medico ma è cosciente"