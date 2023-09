MotoGp, incidente Bagnaia: il pilota portato via in ambulanza, come sta

Domenica 3 Settembre 2023, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 15:13

Durante la gara al Montmelò, Francesco "Pecco" Bagnaia, che era in testa, è stato vittima di un incidente. Il pilota ha perso il controllo della sua Ducati che è andata fuori controllo, scaraventandolo a terra proprio mentre si stava avvicinando la Ktm di Brad Binder. Impatto inevitabile, miracolosamente nessun altro pilota è stato coinvolto nell'incidente. Pecco è stato soccorso immediatamente dopo essere stato colpito sulla gamba sinistra, sembra proprio sotto la "saponetta" che protegge la rotula durante la piega. Il pilota torinese è stato portato al centro medico per i primi accertamenti, con la sua compagna Domizia e il direttore sportivo della Ducati, Davide Tardozzi, al suo fianco. Successivamente, è stato trasferito all'Hospital General de Catalunya di Barcellona per ulteriori esami. La Ducati comunica che la situazione sembra essere "meno grave del previsto," lasciando intravedere una nota di ottimismo. La fidanzata di Bagnaia in lacrime

🏥 UPDATE@peccobagnaia and @bestia23 will be taken to the Hospital General de Catalunya for further check-ups.#CatalanGP — Ducati Corse (@ducaticorse) September 3, 2023