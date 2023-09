Bagnaia, come sta dopo la caduta? «Molteplici contusioni, ma nessuna frattura». Stasera torna in Italia

Notizie rassicuranti arrivano da Barcellona sulle condizioni di salute di Francesco Bagnaia, protagonista oggi di una brutta caduta nel corso del Gp Catalogna. Il team Ducati Lenovo spiega sui social: «Bagnaia ha riportato molteplici contusioni, ma gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra». Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, ha parlato di «lesioni importanti», ma la tac eseguita all'ospedale di Barcellona ha escluso fratture.

La dinamica dell'incidente

Bagnaia è rimasto coinvolto in un incidente che ha causato un serie di cadute a catena. Il campione del mondo, alla curva 3 del circuito di Montmelò, dopo la partenza del Gp di Catalogna, è stato colpito dalla Ktm di Binder sulla gamba. Bastianini è andato all'esterno, è scivolato trascinando tra gli altri a terra Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. Il pilota della Ducati è stato subito soccorso e portato via in ambulanza, rimanendo sempre cosciente.

Pirro: «Ho visto la caduta, ho avuto i brividi»

«Quando ho visto la partenza della Motogp, mi sono venuti i brividi, spero che non sia nulla di grave». Michele Pirro, terzo pilota del team Ducati di Motogp e presente all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) per partecipare al quinto round del Campionato italiano velocità di Superbike, ha commentato la caduta del suo compagno di squadra. «Vedere una partenza così mentre mi stavo già preparando per partire anch'io per la mia gara non è stato il massimo - ha proseguito Pirro - ma questo è il nostro lavoro, ho dovuto resettare e pensare alla corsa che dovevo fare.