Giro d'Italia, tutte le tappe: si parte in Piemonte, arrivo a Roma

Un percorso duro fin dalle prime tappe attende i corridori che ambiranno a conquistare la maglia rosa. Il Giro d’Italia 2024 è stato presentato nel corso del Festival dello Sport di Trento, nel corso del quale è stato presentato anche il trofeo del Giro d’Italia Women, manifestazione che dal prossimo anno sarà organizzata da Rcs Sport.

Se per la corsa femminile non sono state ancora rese note le tappe, il percorso del Giro d’Italia maschile ha suscitato non poche impressioni positive. La sensazione, come confermato anche dal direttore Mauro Vegni, è che si sia voluto disegnare un percorso che possa favorire il corridore più completo nel corso delle tre settimane.

Giro d'Italia, presentata la nuova edizione: si parte il 4 maggio 2024, arrivo a Roma il 26

«Nel corso dell’ultima edizione del Giro la corsa si è risolta nella penultima tappa - ha spiegato il direttore della corsa rosa - quindi abbiamo deciso di disegnare delle tappe impegnative fin da subito, in modo tale che non si potrà aspettare l’ultima settimana per poter recuperare eventuali svantaggi».

In realtà, almeno sulla carta, anche la terza settimana sembra essere davvero molto impegnativa, con la frazione regina che presenta l’arrivo a Livigno, Val Gardena, Passo Brocon, Sappada e la doppia scalata al Monte Grappa.

È anche vero, però, che si sale fin dal primo giorno, che sarà il 4 maggio: nell’arrivo di Torino ci sarà da affrontare Superga, e il giorno seguente il primo arrivo in salita a Oropa. Insomma, la corsa presenta un percorso molto impegnativo fin da subito, basti pensare anche alla crono di Perugia e l’arrivo in salita a Prati di Tivo. Quello che è certo è che il Giro d’Italia ha confermato, anche per il 2024, un buon numero di chilometri a cronometro (68,2 km divisi in due tappe), e sei arrivi in salita. Confermato anche il grande arrivo a Roma: per il secondo anno consecutivo la Capitale ospiterà il gran finale del Giro, dove, il prossimo 26 maggio, verrà incoronato il successore di Primoz Roglic, lo sloveno vincitore della corsa rosa nel 2023.

Giro d’Italia 2024, il percorso



Tappa 1: Venaria Reale – Torino (136km)

Tappa 2: S. Francesco al Campo – Oropa (150km)

Tappa 3: Novara – Fossano (165 km)

Tappa 4: Acqui Terme – Andora (187 km)

Tappa 5: Genova – Lucca (176 km)

Tappa 6: Viareggio – Rapolano Terme (177 km)

Tappa 7: Foligno – Perugia (cronometro, 37,2 km)

Tappa 8: Spoleto – Prati di Tivo (153 km)

Tappa 9: Avezzano – Napoli (206 km)

Lunedì 13 maggio, giorno di riposo

Tappa 10: Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva)(141km)

Tappa 11: Foiano di Valfortore – Francavilla al Mare (203 km)

Tappa 12: Martinsicuro – Fano(183 km)

Tappa 13: Riccione – Cento (179 km)

Tappa 14: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda (cronometro, 31 km)

Tappa 15: Manerba del Garda – Livigno (Mottolino)(220km)

Lunedì 20 maggio, giorno di riposo

Tappa 16: Livigno – Santa Cristina Valgardena (Monte Pana)(202 km)

Tappa 17: Selva di Val Gardena – Passo del Brocon (154 km)

Tappa 18: Fiera di Primiero – Padova (166 km)

Tappa 19: Mortegliano – Sappada (154 km)

Tappa 20: Alpago – Bassano del Grappa (175 km)

Tappa 21: Roma – Roma (126 km).