Chi è Ikoné, l'esterno d'attacco della Fiorentina che potrebbe andare alla Roma

La Roma sta valutando lo scambio Belotti-Ikoné con la Fiorentina. Un'operazione complessa, viste le differenze di ingaggi dei due calciatori in questione e alla luce dei pochi giorni a disposizione. Il club giallorosso, però, è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa esaltare il gioco di Daniele De Rossi e l'esterno della Fiorentina potrebbe fare al caso suo.

Calciomercato live, news oggi: il Napoli frena per Perez, possibile scambio Belotti-Ikoné, Milan su Adarabioyo

Chi è Jonathan Ikoné: caratteristiche tecniche e carriera

Classe 1998, Jonathan Ikoné è un esterno d'attacco che ama partire da destra per convergere sul mancino. Nella Fiorentina di Vincenzo Italiano ha giocato prevalentemente in un 4-3-3 che spesso si è trasformato in un 4-2-3-1 con un centrocampista che avanza sulla trequarti.

Ikoné è arrivato a Firenze nel gennaio 2022 per 14 milioni di euro, cifra sborsata dal club viola per prelevarlo dal Lille, dove ha vissuto 3 stagioni importanti. Il francese di origini congolesi ha collezionato 16 gol e 27 assist in 150 presenze con il Lille. In precedenza aveva avuto una parentesi al Montpellier ma il suo percorso calcistico è iniziato nelle giovanili del Bondy (insieme a Kylian Mbappé) e in quelle del Paris Saint-Germain con cui ha vinto il titolo Under 19. Nel 2016 ha debuttato anche con la prima squadra del club parigino.

Ha avuto un buon impatto con la Serie A, collezionando 17 presenze nella seconda parte di stagione del 2022 e 33 lo scorso anno (4 gol e 5 assist). Da quando veste la maglia della Fiorentina ha totalizzato 9 reti e 11 assist in tutte le competizioni, dimostrando di poter essere incisivo sia sotto porta che nel mandare a rete i compagni.

Giocatore molto tecnico, dotato di un mancino educato. Quando parte da destra e riesce a convergere verso l'interno del campo spesso riesce a trovare la giocata vincente, a volte con la conclusione da fuori, altre volte con la palla tagliata in mezzo per gli attaccanti o per gli inserimenti delle mezze ali.

Come si inserirebbe nella Roma di De Rossi

Nel 4-3-3 che ha in mente De Rossi per la Roma potrebbe collocarsi perfettamente a destra, ma anche a sinistra con la possibilità di andare sul fondo per crossare. Rispetto a Belotti ha caratteristiche profondamente diverse, certamente meno gol nei piedi ma più frecce nel suo arco.