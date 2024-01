Calciomercato live, news oggi: il Napoli frena per Perez, possibile scambio Belotti-Ikoné, Milan su Adarabioyo

Calciomercato live, le news di oggi marted' 23 gennaio 2024. Tiene banco lo scambio Belotti-Ikoné tra Roma e Fiorentina, il Milan pensa al difensore del Fulham Adarabioyo. Il Napoli frena nella corsa a Nehuen Perez.

Napoli, frenata per Perez

Il Napoli offre 15 milioni di euro all'Udinese per Nehuen Perez, ma i friulani ne chiedono 20. Il club bianconero ha alzato il prezzo visto la delicata posizione in classifica. Per ora, c'è una frenata nella trattativa.

Milan, Adarabioyo nuovo obiettivo

C'è un nome nuovo per la difesa del Milan.

Scambio Belotti-Ikoné, si lavora

Roma e Fiorentina continuano a lavorare sullo scambio Ikoné-Belotti. Operazione complessa per la differenza di ingaggi.