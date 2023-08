Lunedì 7 Agosto 2023, 18:49

Tra il rinnovo con il Napoli e l’Arabia Saudita. La settimana si preannuncia calda in casa azzurra. E riguarda ovviamente Osimhen, l’attaccante nigeriano, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A, al centro delle attenzioni, l'ennesime, dell’Al Hilal. Il presidente De Laurentiis vuole allungare l’accordo e anche toccare la parte economica, ma per ora la fumata bianca non è arrivata. A cifre diverse da quelle che Osimhen potrebbe andare a guadagnare: l’offerta araba non fa dormire la notte con un quinquennale da 40-45 milioni a stagione.

Normale farci un pensiero, tutti lo farebbero. Ma la sensazione è che il 24enne non abbia nessuna intenzione di andare a giocare in quel campionato. Intanto davanti all’offerta di 120milioni di euro il patron azzurro ha risposto picche. Cosa diversa potrebbe succedere qualora arrivasse un rilancio da 180 milioni. Forse a quelle cifre l’Al Hilal non ci arriverà mai, ma si potrebbe sensibilmente avvicinare. Ovvio e non ci sono dubbi che le cose in questo caso cambierebbero. Chi potrebbe rifiutare un’offerta del genere per un tesserato? Nessuno è incedibile in questo mondo. Vedremo. Intanto oggi il giocatore si è allenato con il resto dei compagni dopo aver saltato l’amichevole di ieri contro l’Augsburg.

Domino

Il mercato degli attaccanti, comunque, tiene banco in queste ore. L’Inter si muove per Balogun dell’Arsenal, ma il tema scottante è quello che riguarda Mbappé: dalla Francia viene fuori che Luis Enrique vorrebbe velocemente chiarire la posizione visto che nel prossimo weekend ci sarà lo start alla Ligue 1, ma non è detto che la proprietà Saudita dia il via libera per un reintegro in rosa.

Evidente che un eventuale addio dell’attaccante rimetta in corsa il Psg per Osimhen, così come potrebbe tornare in corsa anche per Vlahovic che è in attesa di capire il futuro. In standby pure Lukaku, appeso alla Juventus e che aspetta solamente il via libera per prendere un aereo direzione Torino. Insomma, un mercato che sembra pronto a stapparsi e lo potrebbe fare nella settimana che porta alle prime partite ufficiali. Un occhio al campo e un occhio alle trattative.