Napoli, Osimhen rinnova fino al 2026

L'annuncio ufficiale è atteso sui canali del Napoli, intanto i tifosi si godono i rumors del calciomercato che danno per fatto il rinnovo di Osimhen con il Napoli. L'attaccante nigeriano ha firmato il nuovo contratto estendendo il suo impegno con il club fino al 2026. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori azzurri che sui social, a poche ore dalla partita con la Roma, si complimentano con il giocatore e la società. La firma del rinnovo contrattuale è giunta dopo mesi di negoziati, segnando un passo significativo nella strategia del Napoli per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Osimhen, arrivato al Napoli nel 2020, ha già dimostrato di essere una pedina cruciale nell'attacco azzurro, con il suo stile di gioco dinamico e la capacità di segnare gol spettacolari.

Segui Roma-Napoli in diretta

Roma-Napoli alle 20:45

Entrambe le squadre per rialzare la testa: la Roma per dimenticare in fretta la batosta in trasferta contro il Bologna, il Napoli per cancellare la serata da incubo in Coppa Italia contro il Frosinone di Di Francesco.

Giallorossi all'ottavo posto, partenopei al quinto e in palio all'Olimpico ci sono punti pesanti in chiave piazzamento europeo. Mourinho recupera Lukaku e Zalewski, al rientro dal turno di squalifica, pronti a riprendersi i rispettivi posti in attacco e sull'out di sinistra. Mazzarri recupera Anguissa e Zielinski, ancora out Elmas alla pari di Olivera. In difesa dubbio Juan Jesus-Natan, col primo favorito.