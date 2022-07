Amichevole contro il Sunderland: Zaniolo parte in panchina

A mezzogiorno la Roma scenderà in campo per il primo test amichevole contro il Sunderland ad Albufeira. Mourinho ha optato per questo undici iniziale: 99 Svilar; 3 Ibanez, 6 Smalling, 24 Kumbulla; 2 Karsdorp, 21 Matic, 17 Veretout, 59 Zalewski, 11 Carles Perez; 92 El Shaarawy, 14 Shomurodov. Confermata quindi la difesa a tre e l'esclusione iniziale di Zaniolo che comunque è in panchina. Assenti invece Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Abraham, Rui Patricio e Vina, reduci - prima di un breve periodo di vacanza - dagli impegni con le rispettive nazionali. I 6 calciatori siedono vicino alla panchina giallorossa.