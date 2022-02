Martedì 22 Febbraio 2022, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 23:14

Non basta Vlahovic a Massimiliano Allegri. Non basta il gol del serbo che al debutto in Champions League ci mette la bellezza di 32 secondi per trovare la sua prima rete nella massima competizione europea. Il Villarreal di Emery, uno che di coppe se ne intende, rimane a galla e impatta nella ripresa con Parejo, che approfitta della dormita Rabiot per battere Szczesny: in Spagna finisce 1-1. Il passaggio del turno si deciderà allo Stadium.

Subito Vlahovic

Eppure era bastato poco, pochissimo alla squadra bianconera per mettere in discesa la partita. Errore in fase d’impostazione dei gialli, Danilo subito in profondità per Vlahovic che controlla di petto e gira col destro, chirurgico, sublime, che non lascia scampo al portiere dei padroni di casa. Gol lampo, bello, di qualità, e partita che forse si mette subito per come la sognava Allegri, visto che in questi casi il tecnico bianconero è un maestro del “corto muso”. Ma il colpo non affossa il Villarreal, tutt’altro. La truppa di Emery rimane a galla, viva, e cerca subito di alzare i ritmi andando ad attaccare sugli esterni. E la Juve va ben presto in sofferenza, soprattutto a sinistra, dove Chukwueze punta sistematicamente De Sciglio. Ma anche dall’altro lato non si scherza, con Alberto Moreno che affonda ma in questo caso è fondamentale l’aiuto di Cuadrado per Danilo. La Juve soffre, come detto, e per poco non prende subito il gol del pari. Lo Celso di sinistro non colpisce bene, spiazza Szczesny, ma è il palo a strozzargli l'urlo in gola. Passata la tormenta – che dura poco – i torinesi ritrovano misure e geometrie in mezzo. E vanno al riposo davanti.

Dentro Bonucci

Alex Sandro non sta bene e Allegri manda dentro Bonucci, anche lui non al meglio. Ma la presenza del difensore – un centrale di ruolo – dà sicuramente maggiore sicurezza alla Juventus che esce con calma da alcune situazioni intricate, dando anche l’idea di poter andare a colpire. Ma manca precisione, sempre, ai bianconeri. E dai e dai, se non affondi, e non stai attento, il gol lo prendi. Succede così che Capoue nemmeno ci crede dell’autostrada che Rabiot concede a Parejo, che s’inserisce alle spalle del francese e col mancino, nemmeno pulito, batte Szczesny. Il colpo, comunque, la Juventus lo incassa bene, non concedendo più nulla. Anzi, l’ultima fiammata è di Vlahovic che col mancino dal limite chiamata Rulli alla paratona. Finisce pari. Tutto rimandato a Torino. Juve, si può.

Secondo tempo

94' Fischio finale: tra Villarreal e Juventus finisce 1-1

90' L'arbitro assegna 4' di recupero

84' Torna a rendersi pericoloso Vlahovic: tentativo a botta sicura dell'attaccante, super la parata di Rulli

78' Girandola di cambi per i due allenatori: partita ora molto equilibrata

65' Pareggio del Villarreal: erroraccio di Rabiot che non segue Parejo, il centrocampista degli spagnoli ringrazia e tutto solo trafigge Szczesny

59' Il Villarreal non riesce a trovare spazi tra le trame della difesa bianconera che concede solo tiri dalla distanza: a provarci è Parejo ma la conclusione finisce alta

47' Ancora pericolosa la Juventus ad inizio di tempo: questa volta è Morata a cercare il gol ma il suo tiro al volo si spegne sul fondo non di molto

46' Iniziata la ripresa

Primo tempo

46' Finisce qui la prima frazione di gioco: Juventus in vantaggio sul Villarreal per 1-0

45' L'arbitro assegna 1' di recupero

39' Molto attento De Ligt, bravo a respingere il tiro cross di Lo Celso in area di rigore

35' Conclusione di Capoue dalla distanza, palla alta

25' Break dei bianconeri con Locatelli: il destro del centrocampista dal limite si spegne però alto sopra la traversa

22' Momento di difficoltà ora per la Juventus: dopo un ottimo inizio con gol, la squadra di Allegri ha abbassato pericolosamente il baricentro lasciando ampio spazio alla manovra degli uomini di Emery

16' Ancora padroni di casa pericolosi! Tacco di Danjuma diretto in porta e grande risposta di Szczesny

13' Palo del Villarreal! Errore di Danilo al limite dell'area, palla a Lo Celso che calcio di prima colpendo però clamorosamente il legno

7' Che inizio dei bianconeri: partita subito sbloccata dagli uomini di Allegri che ora comandano il gioco e con i padroni di casa che faticano a trovare ordine in campo

1' IL VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Doveva essere la serata di Vlahovic e così è: dopo 30'' splendida girata dell'attaccante e bianconeri subito avanti nel parziale!

1' Iniziato il match

Benvenuti dallo Estadio de la Cerámica di Vila-real. Sta per cominciare l'andata degli ottavi di Champions League tra Villarreal e Juventus

Villarreal-Juventus, il tabellino

VILLARREAL (4-4-2) Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (77' Estupinan); Chukwueze (89' Pino), Parejo, Capoue, Alberto Moreno (77' Trigueros); Lo Celso, Danjuma (89' Dia). All.: Emery

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (87' Pellegrini), Danilo, De Ligt, Alex Sandro (46' Bonucci); McKennie (80' Zakaria), Locatelli (70' Arthur), Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All.: Allegri

ARBITRO: Daniel Siebert

MARCATORI: 65' Rabiot (V), 1' Vlahovic (J)

ESPULSI:

AMMONITI: Rulli (V), Rabiot (J)

RECUPERO: pt 1', st 4'

