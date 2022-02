Champions League, attesa per Villarreal-Juventus

Stasera torna la Champions League per la Juventus, impegnata in Spagna contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale. In dubbio Rabiot, che ha subito una botta nella rifinitura. Torna a disposizione Bonucci, che però partirà dalla panchina. Al centro della difesa Danilo e De Ligt. Calcio d'inizio alle 21. Alla stessa ora anche la sfida tra Chelsea e Lille. Ieri sera solamente 1-1 per il Napoli nella sfida a Cagliari valida per la 26esima giornata di serie A: il pari non permette ai campani di agganciare il Milan in vetta alla classifica. I partenopei sono a -2 in coabitazione con l'Inter. (Lapresse)

Segui Villarreal-Juventus in diretta