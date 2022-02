Leonardo Bonucci prova a recuperare per la Champions. Il difensore della Juventus sta svolgendo con i compagni la rifinitura in vista della gara in trasferta contro il Villareal, andata degli ottavi di finale in programma domani sera. Il tecnico, Massimiliano Allegri, non potrà invece contare su Bernardeschi, Chiellini, Dybala e Rugani. A preoccupare i tifosi le immagini dello scontro in allenamento, durante il torello, tra Rabiot e il baby Stramaccioni.