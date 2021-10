Verona-Juventus: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Venerdì 29 Ottobre 2021, 14:56

Allegri per riscattarsi, il Verona per non fermarsi. Sabato alle 18 allo stadio Bentegodi si gioca Hellas-Juve, con i bianconeri chiamati a rispondere dopo la sconfitta e le critiche dell'infrasettimanale contro il Sassuolo all'Allianz Stadium. La squadra di Tudor invece ha battuto la Lazio una settimana fa e ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese mercoledì.

APPROFONDIMENTI TORINO Juve, bilancio in rosso per 209 milioni. Agnelli: «Un... GOSSIP Ambra Angiolini e Max Allegri, i motivi della rottura:... SERIE A Juventus, infortunio per De Sciglio: torna dopo la sosta

Segui Verona-Juventus in diretta

Verona-Juventus, le probabili formazioni

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala.

Juve, bilancio in rosso per 209 milioni. Agnelli: «Un onore avere Ronaldo, ma il club viene prima di tutto»

Dove vederla in tv e streaming

Verona-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno scaricare la relativa app su smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un Timvision Box, ad una console come Xbox o PlayStation oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Oppure in streaming su pc, smartphone e notebook o in diretta sul sito del Messaggero. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi con Dario Marcolin al commento tecnico.