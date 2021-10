Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:28

Allegri perde Mattia De Sciglio fino a dopo la sosta. L'esterno questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici al JMedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra circa 10 giorni verrà nuovamente rivalutato per il ritorno in campo, salterà sicuramente le prossime partite contro Verona, Zenit e Fiorentina per rientrare dopo la sosta contro la Lazio.

