Diretta Verona-Juventus alle 18. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sabato 30 Ottobre 2021, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 12:55

Dopo sei risultati utili consecutivi, la Juventus, allo Stadium, contro il Sassuolo, è caduta. E si è fatta anche un po' male. Passata in svantaggio a fine primo tempo, la squadra di Massimiliano Allegri è stata beffata nel finale (proprio a pochi secondi dal triplice fischio) da Maxime Lopez. Tutto da rifare, insomma, nella speranza che non si ripeta quel che è successo a inizio campionato.

APPROFONDIMENTI SERIE A Juventus, la cura di Allegri: «C'è solo da... SPORT Serie A: si torna in campo, alle 15 Atalanta-Lazio

L'occasione per rialzarsi è presto data: al Bentegodi, contro l'Hellas Verona, i bianconeri potranno ricominciare, un'altra volta, da capo. Se possibile, però, i gialloblù sono un osso duro da incontrare. Quattro gol, tutti di Giovanni Simeone, alla Lazio, il pareggio su rigore contro l'Udinese fanno dormire sonni tranquilli a Igor Tudor (scuola Juventus, tra l'altro), che ha saputo far ripartire la squadra dopo un inizio davvero deludente. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI VERONA-JUVENTUS

Verona-Juventus, probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tamez, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Verona-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno scaricare la relativa app su smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un Timvision Box, ad una console come Xbox o PlayStation oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Oppure in streaming su pc, smartphone e notebook o in diretta sul sito del Messaggero. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi con Dario Marcolin al commento tecnico.