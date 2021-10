Verona-Juventus, Allegri: «Siamo una squadra da metà classifica»

Sabato 30 Ottobre 2021, 21:04

C'è poco da stare Allegri in casa Juventus. Dopo due sconfitte consecutive (e prima il pareggio in extremis e tra le polemiche contro l'Inter), i bianconeri hanno qualche problema da risolvere e il tecnico livornese non si nasconde. «Siamo in una situazione brutta di classifica, abbiamo 15 punti, e ci si deve prendere delle responsabilità accettando la realtà: in questo momento siamo una squadra da metà classifica. Solo con spirito diverso e voglia di vincere qualche contrasto in più ne usciremo fuori perché le qualità ci sono. Da queste situazioni in qualche modo ci tireremo fuori, già martedì avremo una partita importante per il passaggio del turno, inutile adesso piangerci addosso», ha detto dopo il 2-1 al Bentegodi contro il Verona. «Non è questione di aspettative, indipendentemente dal valore della squadra. Nel calcio ci sono momenti in cui le cose vanno male e bisogna uscirne reagendo con orgoglio», ha concluso ai microfoni di Dazn.