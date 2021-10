Sabato 30 Ottobre 2021, 17:34

Atalanta-Lazio, le pagelle dell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A.

LAZIO

REINA 5

Si sciolgono i suoi guantoni al primo tiro di Zapata. Facile la parata su Freuler dalla distanza. Spettatore.

HYSAJ 5,5

Torna a destra e contiene bene Maehle, è sempre preciso e puntuale, sin quando De Roon non lo anticipa nel finale. Distratto.

LUIZ FELIPE 6,5

Inizia con qualche sbavatura, finisce a ringhiare su ogni palla. Stoppa due volte in area Zapata in scivolata. Spettacolare.

ACERBI 6,5

Nel primo tempo è un muro e sempre decisivo in area. Anticipa il pericolo, guida la difesa in ripiegamento e in discesa. Leader.

MARUSIC 5,5

Zappacosta lo supera sempre sulla fascia, ma alla fine a fargli fare la figuraccia è Zapata. Lo annienta col fisico. Moscerino.

MILINKOVIC 6

Si sacrifica parecchio, è fondamentale nel gioco aereo, ma è proprio lui ad essere anticipato da Demiral sul gol di De Roon. Sfortunato.

CATALDI 7

Dà dinamismo e qualità a centrocampo, prende per mano la Lazio. Non ha mai il tempo di pensare, ma inventa più di un lancio pazzesco per Immobile. Mente.

LUIS ALBERTO 6

Sgomita, lotta e corre tanto. Viene confermato titolare, ci mette il massimo dell’impegno, ora dimostra volontà di prendersi anche la Lazio di Sarri. Applicato.

PEDRO 7

E' sempre al posto giusto nel momento giusto. Si muove a tutto campo e trova il primo centro. Poi, in contropiede, fa segnare Ciro. Campione.

IMMOBILE 7,5

E' troppo isolato, cerca di sfruttare il contropiede. Sbaglia un gol, ma raggiunge comunque il record storico di 159 reti in biancoceleste. Re.

FELIPE ANDERSON 5,5

S fa anticipare da ogni avversario, è mogio tutto il primo tempo. Fa però almeno un buon lavoro difensivo. Fantasma.

BASIC 6,5

Ingresso con assist: si inserisce, opta per la generosità invece di calciare. È la scelta giusta per mettere la testa avanti. Intelligente.

LEIVA 5,5

Un quarto d’ora per provare ad alzare la diga. Non ci riesce fino in fondo. Vecchietto.

RAUL MORO

Entra con l’Atalanta che spinge per riprendere il risultato. Colpisce Musso sul corpo, un paio di volte ha la possibilità di presentarsi a tu per tu con il portiere con le praterie che si spalancano. Niente. Inutile.

SARRI 6,5

Un peccato enorme, per come e quando arrivano i gol, per come e quanto bene ha giocato la Lazio. Compatta, prestazione collettiva convincente su uno dei campi più complicati della Serie A. La sua squadra ha un’anima, così può essere ambiziosa. Comandante.

ARBITRO GUIDA 6

Lascia correre parecchio, ma è perfetto in ogni episodio dell'incontro. Ha personalità, ma non eccede col fischietto. Giusto.