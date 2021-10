Serie A: si torna in campo, alle 15 Atalanta-Lazio

Dopo il turno infrasettimanale ritorna il weekend di campionato: oggi tre le gare in programma per l'undicesima giornata di serie A. Apre le danze alle 15 il big match tra Atalanta e Lazio, rispettivamente quinta e sesta in classifica. Alle 18 la Juventus è chiamata alla riscossa dopo la sconfitta contro il Sassuolo. A Verona contro l'Hellas la squadra di Allegri, già a -13 dalla vetta, deve per forza fare risultato per non perdere ulteriore terreno. Alle 20.45 in campo Toro e Sampdoria. Domani le altre sette sfide: spicca, alle 20.45, la partita di cartello all'Olimpico tra Roma e Milan. Tra le altre Inter-Udinese e Salernitana Napoli