Koulibaly, l'Uefa: «Non rispettato il protocollo antirazzismo»

La Uefa e la Federazione internazionale dei calciatori professionisti (FIFPro) condannano i 'buuù a Koulibaly, in Inter-Napoli: si dicono «molto preoccupate per questo inaccettabile incidente razzista e da quello che sembra essere un mancato rispetto del protocollo antirazzismo ampiamente condiviso in tre fasi». Le organizzazioni «applaudono alle immediate azioni intraprese dalle autorità calcistiche italiane» e «le sostengono in ulteriori misure adottate per una politica di tolleranza zero».

«Tuttavia, FIFPro e UEFA sono molto preoccupate per questo inaccettabile incidente razzista e da quello che sembra essere un mancato rispetto del protocollo antirazzismo ampiamente condiviso in tre fasi - si sottolinea nella nota pubblicata sul sito ufficiale -. Koulibaly, un difensore franco-senegalese, è stato oggetto di cori razzisti e, nonostante gli annunci dello speaker dello stadio, i cori non si sono fermati. Inoltre, sembra che lo staff di allenatori del Napoli avesse già informato più volte l'arbitro dei cori razzisti. Entrambe le organizzazioni sono del parere che i cori razzisti verso Koulibaly, che ha lasciato il campo per doppia ammonizione, siano inaccettabili e non debbano esistere nel calcio».

Ultimo aggiornamento: 20:30

