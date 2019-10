Udinese-Roma, Rizzitelli infuriato in tv: insulti all'arbitro Irrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passione incontenibile quella di Ruggero Rizzitelli nel post partita di Udinese-Roma, match terminato 4-0 per la squadra di Fonseca, ma in cui i giallorossi hanno subito l’espulsione ingiusta di Fazio al 31’ per un presunto fallo da ultimo uomo. L’ex attaccante a Roma tv ha commentato in maniera colorita l’operato del direttore di gara: «Irrati, attaccate ar ca…! Te lo dico di cuore, non me ne frega nulla. Ora ridiamo perché la partita è andata bene, ma lui poteva davvero rovinare tutto quello che di buono avevamo fatto fino a quel momento. Ormai gli episodi sono tanti e qualcuno deve darci delle spiegazioni, perché questo è stato un errore clamoroso. Il signor Nicchi deve prendere provvedimenti: questo arbitro va squalificato e allontanato, bisogna dirlo adesso perché sennò dopo è troppo tardi». Non è la prima volta che Rizzitelli polemizza con gli arbitri: è accaduto anche in occasione di Roma-Cagliari in cui Rizzigol ha lasciato lo studio dopo un gol annullato e un rigore fischiato contro: «Vado via altrimenti mi denunciano».