Giovedì 15 Dicembre 2022, 22:02

«A Zaniolo manca la testa giusta per prendersi la Roma». Francesco Totti non fa sconti all’esterno della Roma e torna a bacchettarlo a distanza di qualche mese: «Ci sono delle categorie nel calcio. Se vuoi avanzare devi avere la testa giusta», ha detto l’ex capitano romanista a Bepi Tv su Twitch.

Sotterrati anche i rancori con Luciano Spalletti, l’ultimo allenatore che ha avuto in carriera: «Mi piacerebbe riparlarci e tanto ricapiterà. Con lui mi sono espresso al massimo. Mi ha cambiato ruolo e ho avuto un grande rapporto. Mi è dispiaciuto aver finito così. E’ sempre uno dei migliori allenatori in circolazione. Nessuno mette bene la squadra in campo come lui». Totti ha poi commentato il caso Karsdorp e le dichiarazioni di Mourinho nel post Sassuolo-Roma: «Non conosco le dinamiche e non esprimo giudizi. Da fuori è facile parlare di tutto e di tutti. Se lui ha voluto fare la scelta di parlare di tv va bene. L’allenatore può permettersi tutto». Infine, su Dybala: «Può esprimersi ad alti livelli. Si è ambientato benissimo alla Roma e spero che possa continuare così».